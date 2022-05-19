В Мозыре судебные эксперты помогли выйти на след похитителя

С 20 по 21 апреля неизвестный разбил окно и проник в один из домов по ул. Мирной в Мозыре. Он похитил продукты питания, телевизор и другие вещи. Сумму украденного имущества хозяйка оценила в 665 рублей. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа с участием специалиста Мозырского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Во время осмотра места происшествия был обнаружен и изъят след пальца руки неизвестного гражданина. При проверке было установлено, что отпечаток принадлежит ранее неоднократно судимому местному жителю 1968 года рождения. Гражданин был задержан. Он сознался в совершении кражи. По данному факту возбуждено уголовное дело.