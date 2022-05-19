Три электровелосипеда медикам Наровлянского района передал Белорусский профсоюз работников здравоохранения. На экологическом транспорте будут ездить сельские фельдшеры. Ведь их маршрут при посещении пациентов может растянуться на 5-10 километров только в одну сторону.
Первая обкатка железного коня с электроприводом состоялась на территории Головчицкого ФАПа. В Белорусском профсоюзе работников здравоохранения надеются, что этот проект – полезных и нужных подарков для сельских фельдшеров, — приживется по всей стране. Наровлянский район является подшефным для Федерации профсоюзов Беларуси. Это регион – один из наиболее пострадавших после аварии на ЧАЭС. Кроме профсоюза, работников здравоохранения поддерживают наровлянцев и представители других сфер. Только с начала 2022 года 15 отраслевых профсоюзов оказали материальную помощь учреждениям Наровлянского района на более чем 50 тысяч рублей.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Республиканский профсоюз медиков передал работникам Наровлянской районной больницы три электровелосипеда
Три электровелосипеда медикам Наровлянского района передал Белорусский профсоюз работников здравоохранения. На экологическом транспорте будут ездить сельские фельдшеры. Ведь их маршрут при посещении пациентов может растянуться на 5-10 километров только в одну сторону.