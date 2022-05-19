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Рубрика: Новости

Республиканский профсоюз медиков передал работникам Наровлянской районной больницы три электровелосипеда

19 мая 2022, 19:05

Три электровелосипеда медикам Наровлянского района передал Белорусский профсоюз работников здравоохранения. На экологическом транспорте будут ездить сельские фельдшеры. Ведь их маршрут при посещении пациентов может растянуться на 5-10 километров только в одну сторону.
Первая обкатка железного коня с электроприводом состоялась на территории Головчицкого ФАПа. В Белорусском профсоюзе работников здравоохранения надеются, что этот проект – полезных и нужных подарков для сельских фельдшеров, — приживется по всей стране. Наровлянский район является подшефным для Федерации профсоюзов Беларуси. Это регион – один из наиболее пострадавших после аварии на ЧАЭС. Кроме профсоюза, работников здравоохранения поддерживают наровлянцев и представители других сфер. Только с начала 2022 года 15 отраслевых профсоюзов оказали материальную помощь учреждениям Наровлянского района на более чем 50 тысяч рублей.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ

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