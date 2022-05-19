Сегодня, 19 мая, 100 лет пионерии. Это одна из самых массовых и задорных организаций. Родом из СССР, пионерская традиция прижилась и современной Беларуси

Пионерские организации в Советском Союзе были созданы в 1922 году. Символику, чуть изменив, позаимствовали из скаутского движения: красный галстук, значок и белая рубашка. Призыв: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!». Ответ на него: «Всегда готов!». В советское время пионер – юный строитель коммунизма, активный борец за мир, надёжный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести и чести. После распада СССР пионерское движение затихло, но спустя годы, в современной Беларуси оно не то, что возродилось, а вновь стало одним из самых массовых. Пионер сегодня – это активный участник различных мероприятий, стремящийся идти вперед, в творческом поиске, готовый прийти на помощь людям, стране, миру. Помогают ветеранам, собирают макулатуру, участвуют в концертах, соревнованиях, интеллектуальных конкурсах. Прием в пионеры в Мозыре традиционно стартует в День Победы на кургане Славы. После – в школах. Мозырская районная организация – это 31 дружина, в которых более 10 тысяч ребят. А накануне 100 -летнего юбилея, 18 мая, на территории Мозырского погранотряда в пионеры принимали 13 учащихся Прудковской сельской школы. Из этого события сделали настоящий праздник, торжественный митинг, в завершении которого руководство погранотряда повязало галстуки, а после военнослужащие подготовили для ребят выставки вооружения, техники, обмундирования. Новоявленные пионеры смогли не просто посмотреть, но и подержать оружие в руках и сделать эксклюзивные фото. Одним из самых зрелищных моментов стало выступление кинолога с собакой, в котором было наглядно продемонстрировано задержание условного нарушителя госграницы.

21 мая все желающие приглашаются на праздник, посвященный 100-летию пионерского движения. В 9.50 начнется торжественное шествие пионеров, начало от памятного знака «артеллерийское орудие» в сквере на набережной. В 11.00 часов пройдет торжественная линейка на Замковой, с приветственными слова гостей, награждением лучших пионерских дружин, педагогов-организаторов, а также прием в пионеры. С 12.00 начнут работать интерактивные площадки, мастер-классы, арт-визаж и многое другое.