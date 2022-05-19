9 мая на берегу Днепра в районе деревни Верхние Жары Брагинского района в 10 метрах от кромки береговой линии обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Погибшим оказался Сергей Викторович Чембрович, 1977 года рождения. По подозрению в совершении убийства ОВД Брагинского райисполкома разыскивает двух мужчин. ПЕРВЫЙ: на вид около 30-35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, короткие, лицо овальное, европейское. Был одет в тёмную майку с коротким рукавом, тёмные спортивные брюки, чёрные сланцы. ВТОРОЙ: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, волосы короткие, тёмные, лицо круглое, европейское. Был одет в серую байку, тёмные штаны, тёмные кроссовки. На поясе была кобура, в руках – пистолет тёмного цвета. Просим всех, кому что-либо известно о подозреваемых, незамедлительно сообщить по адресу: 247632, г.п. Брагин, ул. Гагарина, 53 или по телефонам 8 (02344) 2-12-49, 8 (029) 608-44-02 (А1), 8 (033) 680-44-02 (МТС).