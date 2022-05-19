Информация налоговой инспекции. Уплата подоходного налога с физических лиц по налоговой декларации должна пройти не позднее 1 июня

Инспекция МНС по Мозырскому району обращает внимание физических лиц, представивших налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2021 год, на то, что они обязаны не позднее 1 июня 2022 года уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц, исчисленный налоговым органом на основании такой декларации. Уплата налога может быть произведена путем внесения причитающейся суммы налога наличными денежными средствами либо в безналичном порядке. Уплата налога производится на основании извещения на уплату подоходного налога с физических лиц, вручаемого налоговым органом не позднее 30 апреля 2022 года.