А в городских автобусах в День Победы звучали знаменитые песни военных лет. Праздничное настроение и улыбки пассажирам дарили музыкальные коллективы и кондукторы в форме.

Кондуктор рейса автобуса №14 Любовь Гутыркина обычную одежду сменила на военную форму. В таком виде она встречает пассажиров каждое 9 мая: и настроение праздничное поддерживает, и дань памяти и уважения отдает.

Поддержали праздничную атмосферу и педагоги детской школы искусств №2. В городском автобусе они исполняли песни военных лет. Знаменитые «Катюша», «Смуглянка», «День Победы» и сегодня звучат искренне и трогательно. Инициатива проводить мини-концерты в общественном транспорте принадлежит предприятию «Гомельоблавтотранс».

Для народного ансамбля «Блiскавiца» детской школы искусств №2 концерт в автобусе стал первым в творческой карьере. Но оставил много позитивных впечатлений.