Автопробег «Эстафета памяти»

«Эстафету памяти» поддержал в День Победы коллектив Мозырского опытного лесхоза и другие предприятия района. В автопробеге до деревни Романовка приняли участие десятки автомобилей.

Патриоты Мозыря стали участниками масштабного автопробега «Эстафета памяти». 9 мая кортеж из десятков машин отправился по городским улицам, а затем – в сторону деревни Романовка, где расположен Музей партизанской славы. Инициатором проведения автопробега выступил коллектив Мозырского опытного лесхоза. Присоединились работники райисполкома, Мозырского НПЗ, «Мозырьсоли», совхоз-комбината «Заря», других предприятий и организаций, активисты общественных объединений БРСМ и «Белая Русь».

Участники автопробега к мероприятию готовились заранее: подбирали флаги и тематические наклейки, затем украшали автомобили. Замечены были и раритетные автоэкземпляры.

Во время войны в Романовке и близлежащих деревнях активно действовали партизаны, сражаясь за свободу нашей Родины. Сегодня на месте бывших землянок – военно-исторический комплекс. О событиях прошлого напоминают экспонаты музея и памятный мемориал. Шефствует над комплексом Мозырский опытный лесхоз. В этом году провели большие работы по благоустройству территории.

У мемориала для участников автопробега провели памятный митинг. Возложение цветов, общее фото на память. А потом – настоящая солдатская каша, вкусная и горячая.

Такой масштабный патриотический автовояж – первый, организованный Мозырским опытным лесхозом. Но, судя по хорошему началу, традиция точно получит продолжение в будущем.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ