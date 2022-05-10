77-ю годовщину Великой Победы отметили мозыряне 9 мая. Самые главные памятные мероприятия прошли, по традиции, на мемориальном комплексе Курган Славы. В этом году почтить память павших и отдать дань уважения ветеранам пришло рекордное количество взрослых и маленьких горожан.

На Кургане Славы всегда особая атмосфера. Здесь и подвиг, и скорбь, и память, и самые жестокие уроки, которые могла преподнести жизнь. В День Победы на мемориальный комплекс приезжают сотни мозырян. Чтобы почтить память ушедших и отдать дань уважения ветеранам. 9 мая 2022-го исключением не стало. В это раз памятный митинг собрал рекордное количество мозырян.

Многие участники митинга пришли с портретами дедов и прадедов. На черно-белых фотографиях – советские воины, подпольщики и партизаны, труженики тыла. Все, кто день за днем приближал Победу. Акция «Беларусь помнит!» проходит каждый год. Все чаще портреты воинов-освободителей можно увидеть в руках подрастающего поколения. Тех, кто будет продолжать нести память через года.

Минута молчания – традиционный священный ритуал. В честь поколения Победителей – залпы оружия. Цветы от руководства района и мозырян возложили к Стелле. А затем была длинная очередь к мемориалу «Памятай» и воинскому захоронению. Практически у каждой мозырской семьи есть своя история войны. Здесь, на Кургане Славы, День Победы объединил поколения. В солнечный день символично зазвучал «Майский вальс».

В цветущий и поющий яркий май прошел торжественный прием в пионеры и вручение членских билетов БРСМ. Эти мальчишки и девчонки дали клятву — быть добрыми, честными и смелыми. Пионерский галстук в торжественный день им повязали почетные гости. Это давняя традиция праздника на Мозырщине. И именно такими традициями сильна память.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ