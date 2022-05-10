День Победы в парке «Победа»

Атмосфера праздника и весны царила 9 мая в городском парке. Уже с полудня сюда приезжали семьи с детьми и большие дружные компании. К хорошему настроению благоволило все – от теплой солнечной погоды до развлекательной программы. Как это было, в следующем репортаже.

Сразу после митинга провести время с семьей и еще раз рассказать детям о тех, кто приближал Великую Победу, мозыряне отправились в городской парк. У него – самое символичное для этого дня название – «Победа»! На парковых дорожках можно встретить внуков и правнуков участников Великой Отчественной войны. Они, несмотря на юный возраст, бережно хранят память о предках.

На импровизированных концертных площадках весь день звучали песни военных лет. Праздничную атмосферу поддерживали представители торговли: в теплый майский день ароматный горячий шашлык доставляет особое удовольствие. Для детей и взрослых – спортивные активности, тематические выставки, театральные зарисовки, игровые и танцевальные программы. Самые длинные очереди – на любимые с детства аттракционы. Для многих мозырян посещение парка именно в этот день – хорошая семейная традиция.

Свой позитивный вклад в празднование 9 мая внесла погода: красиво зеленеющие деревья радовали глаза, а солнце лишь усиливало желание улыбаться, отдыхать, влюбляться. И, конечно, то самое ярко-голубое весеннее мирное небо, за которое мы не устаем говорить «Спасибо!» поколению Победителей.