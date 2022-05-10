«В будущее – с надеждой!». На главной сценической площадке на набережной Припяти, а также в агрогородках районах выступили столичные артисты. Все они – участники международного социально-творческого проекта. Подробности – далее в сюжете.

Участники 36-й Международной социально-творческой программы «В будущее – с надеждой» выступили в Мозыре и Мозырском районе 9 мая. Цель проекта – поддержка талантливых детей и подростков, проживающих на территориях, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

За годы программы вместе с известными артистами, музыкантами и исполнителями выступили порядка 50 тысяч детей. 9 мая на главную сценическую площадку в Мозыре вместе фольклорным ансамблем «Купалинка» и артистами Белгосфилармонии выходили и местные юные таланты.

Слушателями яркого праздничного концерта в этом году стали не только гости городского праздника. Вечером артисты отправились в агрогородок Скрыгалов Мозырского района. Организаторы проекта «В будущее – с надеждой» подчеркивают, что именно сельские жители и юные таланты из глубинки – основная его аудитория.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ