Двойной праздник 9 мая отметил мозырский ветеран Александр Иосифович Игнатович. Настоящему солдату Победы в этот день исполнилось 99 лет. С поздравлениями к ветерану заглянула наша съемочная группа.

9 мая 99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Александру Игнатовичу. Гостей с цветами и подарками Александр Иосифович принимал в течение всего дня. С хорошим настроением и улыбкой. От лица мозырян и руководства райисполкома цветы ветерану вручил заместитель председателя Феликс Галюк.

Несколько минут душевного общения и обязательное фото на память. Сам Александр Иосифович признается, лучшим подарком для него были и остаются забота и внимание многочисленных гостей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ