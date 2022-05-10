«Сад надежды» в Прудковской школе

Прудковская средняя школа славится не только знаниями учащихся, но своими аграрными традициями. Весна – уже во всю красу заметно цветочно-пестрое разнообразие, а еще здесь есть свой огород, урожай идет на кухню, сами вырастили – сами съели. Поэтому республиканскую акцию «Сад надежды» здесь восприняли весьма позитивно, ведь это еще один весомый повод высадить кустарники смородины. А яблоневый сад здесь уже есть.

Закладку сада превратили в настоящую торжественную церемонию. Во время процесса взрослые подробно инструктировали юных аграриев, как правильно сажать кустарник, какой глубины должна быть лунка, достаточное ли количество воды. На акцию пригласили профессиональных экологов.

Это мероприятие, которое действительно сближает. Волонтеры чувствовали свою сопричастность к полезному делу.

От акции у участников останутся положительные эмоции, фото, а главное, несколько десятков кустов смородины, такой небольшой, но вдохновляющий своей юностью «Сад надежды». Республиканская благотворительная акция стартовала в Беларуси еще в 2015 году по инициативе Совмина. Основная идея – высадить плодовые деревья на территории социальных и образовательных учреждений при поддержке отечественных питомников. Как правило, «Сад надежды» высаживают накануне Дня Победы.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ