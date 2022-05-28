«Слободское им. Ленина». Весенне-полевые работы в самом разгаре

В тройку лидеров сельхозпредприятий Мозырского района входит «Слободское им. Ленина». Основные направления деятельности – производство и реализация молока, мяса крупно-рогатого скота, а также выращивание и реализация зерна, картофеля и рапса.

Нынешняя весна теплом особо не радует, несмотря на это у аграриев уже давно началась жаркая пора. В «Слободском имени Ленина» считают, что это один из самых ответственных периодов. Подготовка почвы под сев, подкормка удобрениями, первые посевы, первые укосы. Работа ведется сразу на всех фронтах. Ведь на кону – продовольственная безопасность предприятия. Грамотная схема растениеводства, как результат – «Слободское им. Ленина» на 100 процентов обеспечивает свое поголовье, а это почти 6 тысяч голов крупно-рогатого скота, кормами, а оставшиеся излишки – продаются. Всю зиму технику приводили, так сказать, в боевую готовность. Бороться будут за урожай.

Технологии, техника, безусловно, важные составляющие сельскохозяйственного процесса. Но самое важное – это те, кто работает, люди. В «Слободском им. Ленина» всячески стимулируют и мотивируют к труду, а те, кто относится к делу с душой – на вес золото.

Руководитель сельхозпредприятия Юрий Боженков уверен, фраза – кадры решают все, это не избитое выражение, а основа основ. В качестве мотивации труда – гибкая система оплаты, разные премирования, проще говоря, суть такова, много работаешь – много зарабатываешь. Средняя зарплата по предприятию за последние месяцы почти 1400 рублей. Здесь рады и молодым специалистам, стараются всячески стимулировать их остаться – хорошим отношение, материальной поддержкой. К слову, не все предприятия так охотно берут на работу молодых специалистов. Много мороки. Молодые не опытные. В «Слободском им. Ленина» относятся. Взять готового специалиста может каждый, а вот вырастить своего – это совершенно другое. О будущем нужно думать сегодня. Поэтому каждому дают шанс.

«Слободское им. Ленина» входит в тройку лидеров сельхозпредприятий Мозырского района, одно из передовых предприятий Гомельщины. За привесами, удоями, урожайностью стоит каждодневный труд каждого работника, который вносит свою лепту в общее дело.

На вопрос, в чем секрет успешности работы «Слободского им. Ленина», здесь говорят секрета нет, трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Но, это, конечно, лукавство. Грамотное планирование, постановка задач и реализация их на практике, чтобы сельскохозяйственная деятельность приносила доход, чтобы хватало на зарплаты работникам и на непрекращающуюся модернизацию. Без этого сегодня никак!

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ