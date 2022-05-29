Перенимали опыт и наблюдали за технологией. В районе прошел выездной семинар по кормозаготовке

Руководители сельхозхозяйств Мозырского и Наровляенского районов, их заместители по растениеводству, главные агрономы . главные инженеры хозяйств были приглашены вначале в исполком, после на поля совхоз-комбината Заря в Махновичах. Все вместе перенимали опыт и наблюдали за технологией заготовки травянистых кормов.

Май пахнет по-разному. Сиренью, черемухой, ландышами. А для аграриев он пахнет свежескошенной травой. Для тех, кто во второй половине четверга прибыл на махновичские поля «Зари» на районный семинар-учебу по заготовке кормов, романтика сменяется реальными задачами. А они, надо сказать, поставлены серьезные.

Каждый из приглашенных на встречу – руководители, главные агрономы, инженеры со всех хозяйств Мозырского, Наровлянского и даже Ельского районов, более чем понимают всю ответственность и значимость предстоящей для них кампании: кормозаготовительной. Знают, учиться нужно не на собственных ошибках, а на положительных примерах. Собственная кормовая база, созданная с запасом, позволяет исключить любые потрясения, связанные с погодными аномалиями или поставками.

Важно не только заготовить большое количество, но и получить качественный, энергоемкий корм, а впоследствии — хорошие показатели по молоку и мясу. Достичь этого можно только при строгом соблюдении исполнительской дисциплины и технологических регламентов каждым тружеником сельхозпредприятия. В целом, кормозаготовка — это командная работа, где все зависит от ответственного отношения к делу каждого ее участника.

То, что крепкая кормовая база — залог финансовой состоятельности любого сельхозпредприятия, знают все аграрии. В этом деле мелочей не бывает. Технологические тонкости от главного агронома Зари и от заместителя директора по растениеводству. Структура многолетних трав и ее влияние на питательность корма, оптимальные сроки и фазы уборки различного вида трав, преимущества консервантов и их виды. Совсем не обязательно ежемесячно покупать белковое сырье, так необходимое животным, когда его можно добывать самим, вовремя завершая укос и правильно заготавливая корм. Это задача не только «Зари», но и всего района в целом.

Речь вели на семинаре не просто о факте кормозаготовки, а о корме, содержащем максимум питательных веществ. Чтобы этого добиться, необходимо было скашивать травы на пике их вегетативного развития. Соответственно, от качества заготовленного корма зависит и качество продукции животноводческой отрасли. Говорили о мерах безопасности во время кормозаготовительных работ, а также об условиях соревнования участников кормозаготовительной кампании. А потом непосредственно наблюдали за тем, как в «Заре» ведут работы: не отклоняясь от технологии, на современных машинах опытные кадры.

Особое внимание уделили вопросу подготовки силосно-сенажных траншей и хранению кормов в полимерной упаковке. Продолжился семинар на территории молочно-товарного комплекса «Дербинка». Сейчас здесь ведется подготовка сенажных ям и закладка зеленой массы. Здесь тоже был рассмотрен ряд профессиональных вопросов. На семинаре заревцы много раз подчеркивали, экономить нужно, но перед этим надо многократно пересчитать ожидаемый эффект. Купит пленку для траншей дешевую или подороже? Сколько сезонов прослужит? Корма какого укоса лучше паковать в полимер? Кстати, советы и рекомендации «Заря» не только раздает, но и охотно пользуется лайфхаками других хозяйств. Коллеги из Брестской области посоветовали добавлять в сенаж соль, чтобы лучше хранился. Взяли на вооружение. Совсем скоро эти траншеи будут полностью заполнены питательными кормами. Этого хватит, чтобы до следующего года быть с молоком и мясом. Продовольственная безопасность молочным кормилицам будет обеспечена.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ