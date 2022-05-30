Праздник последнего звонка в средней школе №1

Самые теплые поздравления сегодня звучали и в адрес выпускников средней школы №1. На самом эмоциональном мероприятии побывала наша съемочная группа.

Слегка взволнованные и смущенные герои дня – выпускники средней школы №1, — на последнюю школьную линейку шли под аплодисменты родителей и учителей. Этот день ученической жизни всегда яркий и по-особенному душевный. Повзрослевшие одиннадцатиклассники прощаются с родной школой. Для них слова поздравлений звучат от директора, родителей и почетных гостей.

Их чуть больше 20-ти человек. Молодых ребят и девушек, покидающих стены 1-й школы. У каждого через плечо – красивая атласная лента с гордой надписью «Выпускник-2022».

Классного руководителя Екатерину Янковскую сложно отличить от ее одиннадцатиклассников. Для молодого педагога это – первый выпуск. И сегодня она, не скрывая эмоций, желает им счастливого пути во взрослой жизни.

Сами выпускники слез тоже не скрывают. Не случайно праздник последнего звонка — самое эмоциональное и душевное из всех школьных мероприятий. Сегодня действительно их день – грустный и радостный одновременно. Уже практически не школьники, совсем скоро – студенты.

Лучшим – отличникам, победителям олимпиад и спортивных соревнований, — вручили заслуженные награды. Без внимания не остались и педагоги. Были песни и танцевальные поздравления. Цветы и крепкие объятия. Звучал последний звонок. Тот самый, что закрывает страницы беззаботной юности, и открывает новые – в студенческую жизнь.