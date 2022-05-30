Единый день информирования прошел на ОАО «Мозырьсоль». С коллективом предприятия встретился министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов

Открытый и свободный диалог сложился между трудовым коллективом ОАО «Мозырьсоль» и министром антимонопольного регулирования и торговли Алексеем Богдановым. Встреча проходила в рамках Единого дня информирования. На повестке дня – тема внутреннего туризма и сохранения культурного наследия. Говорили о возможностях промышленного и агротуризма, развитии медицинского туризма, санаторно-курортном лечении, программе восстановления памятных мест.

Во второй части встречи перешли к вопросам профессиональным: в форме «вопрос-ответ» обсудили законодательство в области антимонопольного регулирования и торговли и предстоящие к нему поправки. Такие встречи на крупнейших предприятиях страны представители министерств и ведомств проводят на постоянной основе.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ