До свидания, школа! Торжественная линейка в 11 школе

Погода внесла свои коррективы в проведение последних звонков. В 11 школе торжественную линейку, рассчитанную на школьный двор, перенесли в актовый зал. Но на праздничной атмосфере это не отразилось. Главные герои, конечно же, выпускники 11 классов. В этом учреждении образования в этом году 72 юношей и девушек покинут стены школы, чтобы начать новый этап. Детство закончилось. Это еще не взрослая жизнь, но весьма ответственный период, от которого зависит будущее.

Последний звонок – это не просто праздник, это подведение итогов. Наградами, дипломами отмечают педагогов, учащихся, целые классы. В этом году самым классным классом признан 9 «Г». Именно ему вручили переходящий кубок. В 11 школе постоянно подчеркивают, это не просто учреждение образования, это открытая безопасная образовательная среда со своей философией и миссией, главная цель – помочь детям реализовать свои способности и максимально точно найти свое место в будущем и прочно закрепиться. Какой же праздник без подарков. От районной администрации денежный сертификат на развитие материально-технической базы. В каждом выступлении слова благодарности педагогическому коллективу, родителям. Только вместе можно добиться результатов, только вместе можно не просто дать знания, но и воспитать.

У каждой школы есть свои шефы. В 11 школе – это Мозырский НПЗ. Последний звонок – это традиционно много поздравлений, пожеланий, много слов «спасибо», песен, танцев, трогательных выступлений и, конечно, выпускной вальс.

У 11 школы есть своя традиция – выпускники оставляют о себе напоминание в виде новых деревьев в яблоневым саду, который расположен на территории учреждения образования. Как только немного прекратилось погодное ненастье, этот обычай был выполнен.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ