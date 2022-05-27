Белорусский республиканский союз молодежи и концерн «Беллегпром» объявили о старте республиканского конкурса эскизов дизайна изделий и сувениров с использованием элементов государственной символики, белорусского орнамента и культурных символов «За любимую Беларусь».

Дизайнеров, учащихся и студентов приглашают принять участие в конкурсе эскизов «За любимую Беларусь». Придумать нужно эскизы моделей одежды, аксессуаров и сувениров с использованием государственной символики, белорусского орнамента и культурных символов. Организаторы конкурса –

Белорусский республиканский союз молодежи и концерн «Беллегпром». Работы от участников ждут до 20 августа в Республиканском доме молодежи в Минске. Победители получат возможность реализации своих работ на предприятиях Беллегпрома и в проектах БРСМ.