О свадьба вашей мечты – на «Мастерской свадеб»

Начать историю своей семьи с эксклюзивного и небанального праздника мечтают многие. Но можно ли мечту сделать реальностью?! Специалисты свадебной индустрии Мозыря однозначно сказали «Да!». И пригласили будущих молодоженов на «Мастерскую свадеб».

«Мастерская свадеб» получилась атмосферной, эмоциональной и безумно вкусной. О последнем – в прямом смысле. Один из свадебных трендов – фуршетное меню, с дегустации которого начинали мероприятие. А на десерт организаторы предложили пройти сладкий квест. И выяснить, чем отличается капкейк от трайфла, а муссовое пирожное от бенто-тортов.

В зрелищной части приятно радовали глаза и душу эстетов столы флористов, декораторов и тех, кто занимается полиграфией. Здесь же – украшения и идеи для стильных подарков. Еще одно необычное предложение – дополнить атмосферу свадьбы… ароматами. О том, как развлечь гостей любого возраста, рассказали популярные ведущие. Этот специалист – один из важнейших элементов паззла под названием «Ваша идеальная свадьба». И выбирают его сегодня не «как у подружки». А по зову души, сходству характеров и темперамента. Представили на «Мастерской» и аниматоров.

«Мастерская свадеб» стала еще и стильным фэшн-событием: были представлены коллекции свадебных платьев и костюмов для женихов. За несколько часов 30 приглашенных женихов и невест получили максимальное представление об идеальной свадьбе.

Гости, подарки, танцы, развлечения. Как не потеряться в буре событий и эмоций и сделать первый день семейной жизни по-настоящему красивым и стильным? Участники «Мастерской свадеб» уже знают ответы на волнующие их вопросы. В качестве бонуса каждая пара получила заветные контакты лучших специалистов, вместе с яркими впечатлениями и позитивными эмоциями.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ