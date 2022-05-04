Районный этап «Зарницы». Победа у команды СШ № 14

Прикоснуться к военному ремеслу в формате соревнований смогли школьники всего Мозырского района. 20 команд приняли участие в районном этапе военно-патриотической игры «Зарница».

Масштабное мероприятие собрало в лесопарке «Молодежный» 20 команд из городских и сельских школ Мозырщины. Здесь в минувшие выходные проходил районный этап военно-патриотической игры «Зарница». Пройти полосу препятствий и «веревочный городок», собрать на время автомат, оказать первую помощь условно раненому товарищу по команде. Ребята прикоснулись к военному ремеслу в формате соревнования и показали силу духа и волю к победе. Ведь одна из главных задач «Зарницы» — пробудить в юных сердцах желание служить Родине.

Кроме соревнований, требующих хорошей физической подготовки, были и задания творческие. Например, визитная карточка отряда и конкурс инсценированной песни «С искрой в душе и верой в победу». Свои силу и боевой дух участники «Зарницы» хорошо сдобрили азартом юности и креативом. Победу одержала команда средней школы №14. Она представит Мозырь на областном этапе военно-патриотической игры. А настроение всех участников поддержали настоящим солдатским обедом.