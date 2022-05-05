С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

5 мая с 9 до 10 мозырян выслушает главный государственный санитарный врач района Сергей Кравченко

4 мая 2022, 17:51

5 мая 2022 года с 09.00 до 10.00 в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдет «прямая линия» с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Владимировичем Кравченко. Позвонив в указанное время по телефону 25-38-75, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.

Комментарии запрещены
«
»