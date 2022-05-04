Мозырский район вновь занесен на областную Доску почета

Руководители Мозырского, Калинковичского, Петриковского районов и 45 предприятий, организаций и учреждений Гомельского региона получили свидетельства о занесении на областную Доску почета. Торжественная церемония чествования прошла в Гомеле на площади у флагштока.

Среди лучших районов также наши соседи – Калинковичский и Петриковский районы. А в целом, на обновленной Доске почета немало названий мозырских предприятий. В номинации «Лучшая промышленная организация» у мозырян сразу две победы. На сцену поднимались представители ЗАО «Партнер и К» и ОАО «Мозырьсоль». Не смотря на санкции, мозыряне наращивают поставки соли за рубеж.

Две победы и у мозырских аграриев. Лучшие организации сельского хозяйства – «Совхоз-комбинат «Заря» и «Экспериментальная база «Криничная». Лучшей организаций, осуществляющей деятельность в сфере строительства, признано ОАО «Мозырский ДСК». Лучшим специализированным учебно-спортивным учреждением стала «Мозырская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ».