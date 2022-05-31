Поздравления с Днем защиты детей принимали воспитанники Мозырского детского дома

1 июня – Международный день защиты детей. Этому празднику в нашей стране придают особое внимание. А уже сегодня поздравления принимали воспитанники Мозырского детского дома.

На праздник День защиты детей, который в Мозырском детском доме традиционно объединяют с последним звонком, пришли многочисленные гости – представители районной администрации, общественных объединений и организаций, предприятий, правоохранительных структур, духовенства. Но сегодня гости не в центре внимания, в центре внимания – воспитанники. На сегодняшний день в Мозырском детском доме 32 ребенка, младшим – 6 , старшие – выпускники школ. Это не просто концерт, это доказательство того, как дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, оставшиеся без попечения родителей, оказавшись здесь, получили возможность радоваться, развиваться, научились доверять людям.

Концепция этого учреждения основана не на жалости, а на любви. Слово «любовь» встречается очень часто в местном лексиконе. Именно с любовью и нежностью здесь провожают во взрослую самостоятельную жизнь выпускников. В 2022 их 6.

Это не прощание, здесь всегда рады своим выпускникам, как говорится, и в горе, и в радости. Ведь это не детский дом, а большая многодетная семья.

Многочисленные гости пришли с самыми добрыми поздравлениями, пожеланиями и, конечно, подарками.

Поздравляли представители районного отдела следственного комитета, Беларусбанка, швейной фабрики «Надекс», духовенства. Детям желали всего самого теплого и наилучшего, коллектив, а это слаженная команда профессионалов, благодарили за работу.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ