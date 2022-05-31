Берегите детей! Обращаются специалисты энергогазнадзора к родителям накануне летних каникул

Впереди летние каникулы. Берегите детей! Помните, что безопасность и контроль всегда должны быть на первом месте.

Каждый второй человек, получивший травму электротоком, умирает. Электрический разряд вызывает спонтанные сокращения мышц, способные вызвать остановку сердца. А самое страшное, что большая часть пострадавших от электричества – это дети и подростки. И число жертв возрастает в период школьных каникул, когда освободившиеся от занятий дети зачастую предоставлены самим себе. Специалисты энергогазнадзора обращаются к родителям, следите за своими детьми!

Ряд простых, но эффективных правил, которые способны сохранить жизнь и здоровье ребенку. Чтобы ребенок всегда был в безопасности, нужно хорошо изучить вероятную опасность и уметь с ней справляться. Чтобы не допустить повторения таких трагедий.

Человечество не может отказаться от использования электрического тока в быту, но предотвратить такие трагедии вполне реально. Ведь здоровье и жизнь наших детей – это самое ценное, что может быть в нашей жизни.