Создавать яркое настроение при любой погоде просто: достаточно посетить «Додо Пиццу» и выбрать блюдо на свой вкус. Международная сеть пиццерий пришла в Мозырь в феврале. И сегодня, спустя три месяца, это заведение на Нефтестроителей, 26а – одно из любимейших у взрослых и детей!

«Додо Пиццу» могут приготовить как на традиционном тесте, так и на тонком. Гостям предлагают при заказе определиться с выбором.

В меню – начинки от классики до необычных сочетаний. Есть варианты для вегетарианцев. И даже для тех, кто не может определиться с выбором: например, хит продаж «Додо Микс» — это 4 любимые пиццы в одной! 3 десятка позиций дополняет меню закусок, десертов и напитков. Голодным из «Додо Пиццы» не уйдет ни один посетитель!

Оформить доставку «Додо Пиццы» можно через сайт, через мобильное приложение или по единому номеру 75-76. Система позволяет постоянным клиентам накапливать бонусы и менять их на вкусные подарки. А при личном визите вы получите дополнительный бонус – познавательный и развлекательный. Те самые высокие стандарты качества позволили сделать кухню пиццерии полностью открытой: всегда можно увидеть каждый этап приготовления — от первого прикосновения к тесту до упаковки. Отдельный вид эстетического удовольствия – внешний вид готовой «Додо Пиццы»! Заказать эту красоту можно ежедневно, с 11 до 23 часов!