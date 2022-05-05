«Постковидный синдром». Что это значит и как с ним бороться?

Уже более двух лет мы живем в условиях пандемии. Ковид -19 поражает организм человека, отражается на психоэмоциональном состоянии. Появилось такое понятие как «постковидный синдром». Что это значит и как с этим бороться – смотрите далее.

Несмотря на то, что Ковид практически исчез из информационного поля, уступив место военно-политической повестке, вирус по-прежнему среди нас, он трансформируется все в новые формы и адаптируется к жизни в обществе. Пандемия затронула практически все сферы повседневной жизни. Перемена привычного жизненного стереотипа, изоляция и другие противоэпидемические меры, неизвестность и страх перед новой, неизвестной инфекцией – все это стало факторами риска развития психических заболеваний или же усугубило уже существующие расстройства. К тому же, ученые выяснили, коронавирус — нейротропная инфекция. Он оказывает влияние на центральную нервную систему.

Ученые из Оксфордского университета доказали, что у каждого пятого, переболевшего коронавирусом, выявляются психические расстройства, в том числе впервые диагностированные после заражения. Депрессия и нарушения сна чаще встречались у пациентов молодого возраста, а женщины больше страдали от тревожности и от депрессии, нежели мужчины. Первые пациенты с постковидным синдромом в Мозырский психоневрологический диспансер стали обращаться с начала пандемии. А профилактика тревожных расстройств – это полноценный сон, здоровое питание, спорт, в качестве витаминов специалисты рекомендуют витамины группы Б и магний, и еще не зацикливаться на негативных факторах, уметь отвлечься, оптимизм – залог здоровья.