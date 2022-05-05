В Мозырском областном лицее в торжественной обстановке наградили лучших учащихся и их педагогов

В Мозырском областном лицее в торжественной обстановке наградили лучших учащихся, победителей олимпиад, конкурсов, а также педагогов.

Кто умеет хорошо учиться, того и награждают в торжественной обстановке. Так считают, в Мозырском областном лицее, поэтому и организовали для своих учащихся праздник успехов. Под бурные овации на импровизированную сцену за наградами выходили те, кто отличился, в хорошем смысле, в этом учебном году.

В числе награжденных – победители республиканской олимпиады по школьным предметам, в лицее есть дипломанты 1 степени, победители различных конкурсов и соревнований, интеллектуальных состязаний, участники научно-практических конференций, телевизионных проектов и конкурсов, которые имеют международный статус. В Мозырском областном лицее уверены: это общие достижения, результат успешного симбиоза: учащийся – педагог – родитель. Кстати, на празднике успехов отметили и лучших учителей.