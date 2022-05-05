«Все краски жизни для тебя». На лечение маленькой землячки Лизы Теребовец во время благотворительного марафона мозыряне собрали более девяти тысяч рублей

Мозыряне присоединились к благотворительному марафону «Все краски жизни для тебя». На лечение маленькой землячки Лизы Теребовец собрали более девяти тысяч рублей.

Объединить сердца и помочь тому, кто особенно в этом нуждается. В Мозыре прошел благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя». Активисты БРСМ организовали благотворительный концерт с участием творческой талантливой молодежи. И провели сбор средств, чтобы помочь мозырянке Лизе Теребовец. У малышки тяжелый диагноз – спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Для лечения этого заболевания нужно самое дорогое лекарство в мире.

К благотворительному марафону присоединились мозырские предприятия, организации, учреждения образования. 2800 рублей в помощь девочке перечислил коллектив Мозырского опытного лесхоза. Поддержали акцию коллективы Мозырских молочных продуктов, городской больницы, зонального центра гигиены и эпидемиологии, УМ-58. Не остались в стороне школы № 2, 10 и 14. Сбор проходил во время концерта. Всего за неделю марафона удалось собрать 9100 рублей. Самый простой способ помочь Лизе – пополнить баланс по номеру телефона +375-33- 900-33-54.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ