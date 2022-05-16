Первые шаги в IT-сферу. Проект «Информатика без розетки» реализуют в Мозыре

Неделя профессионального мастерства педагогов системы дошкольного образования прошла в Гомельской области. Один из дней участники мероприятия провели в Мозыре, где подробно знакомились с проектом «Информатика без розетки».

Лиза и Ира в компьютерный класс своего детсада приходят часто. Под чутким руководством педагога они выполняют задания, каждое из которых развивает логику и мышление. Так воспитанницы 40-го детсада делают первые шаги в будущей профессии в IT-сфере.

О преимуществах и эффективности проекта «Информатика без розетки» рассказали участникам «Недели профессионального мастерства педагогов системы дошкольного образования». На большое мероприятие в 40-м детсаду собрались представители дошкольных учреждений всей области, главного управления образования Гомельского облисполкома и, конечно, кураторы проекта из Парка высоких технологий.

Использовать современные возможности по максимуму и не бояться инноваций. По такому принципу работают мозырские педагоги.

«Информатику без розетки» изучают также воспитанники ясли-сада №30 для детей с нарушениями зрения и Козенского детского центра развития ребенка. Во время семинара участники Недели профмастерства могли не только наблюдать за процессом, но и задать вопросы всем участникам проекта – от кураторов до представителей целевой аудитории.