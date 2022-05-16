Случайное знакомство двух мозырян переросло в совместное застолье. А потом – в убийство. Молодой гость во время алкогольного застолья напал с ножом на хозяина дома.
В указанном месте оперативники обнаружили сожжённые телефоны, связку ключей, остатки еды и посуды: все, к чему подозреваемый в убийстве прикасался на месте преступления.
Трудный для себя вечер парень решил завершить в местном баре, откуда и попал в милицию. Возбуждено уголовное дело за убийство.
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Зарезал, ограбил и пошел в бар. Шокирующее убийство в Мозыре помог раскрыть бдительный таксист
16 мая 2022, 17:16
Случайное знакомство двух мозырян переросло в совместное застолье. А потом – в убийство. Молодой гость во время алкогольного застолья напал с ножом на хозяина дома.