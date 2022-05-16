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Рубрика: Новости

Могилевские оперативники в Мозыре задержали девушку – курьера телефонных мошенников

16 мая 2022, 18:17

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