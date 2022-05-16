«Матч Победы» сыграли на стадионе школы №2. Сразится в самом народном виде спорта – футболе, — собрались дети, военнослужащие и работающая молодежь.

Футбол давно и заслуженно носит звание самого любимого и народного вида спорта. В микрорайоне «Железнодорожный» на «Матч Победы» собрали мальчишек и мужчин. Спортивное мероприятие посвятили 77-й годовщине Великой Победы.

Свое мастерство владения мячом демонстрировали военнослужащие радиотехнического батальона и погранотряда, работающая молодежь Мозырского ДОКа и, конечно, сами школьники. Борьба на стадионе 2й школы шла недетская, ведь каждый игрок настраивался только на победу!

У военнослужащих на «Матче Победы» — двойная миссия. И честь батальона или отряда отстоять, и пример подрастающему поколению показать.

Победила, как это часто бывает, дружба: каждой команде-участнику вручили памятные дипломы. Общий подарок для всех – отличное полученное настроение. Такие матчи в микрорайоне «Железнодорожный» обещают сделать традицией.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик. Вячеслав Приписнов. ТКМ