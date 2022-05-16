Двор 11-й школы стал эпицентром праздника сразу двух микрорайонов – «Молодежного» и «Пролетарского»

В субботу двор 11-й школы превратился в большую развлекательную площадку. Здесь прошел большой праздник сразу двух микрорайонов – «Молодежного» и «Пролетарского». О тех, кто успешно реализует инициативы самоуправления, наш следующий сюжет.

Тон субботнему утру на школьном стадионе задавали детский смех и веселая музыка. В легкой, по-настоящему весенней атмосфере 11-я школа принимала праздник сразу двух микрорайонов – «Молодежного» и «Пролетарского».

Местное самоуправление — это не пережитки советской власти, а современный подход к организации жизни в каждом микрорайоне Мозыря. Управляют общественной деятельностью КТОСы – комитеты территориального общественного самоуправления. На примере каждого из них можно рассказать и показать, чем живут отдельные городские районы.

Праздник микрорайона – это еще одна возможность привлечь внимание горожан к общественной жизни. Школьный двор на время стал презентационной площадкой, которая объединила промышленные организации, культурные и спортивные учреждения.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод с общественниками связывают долгие годы дружбы. Предприятие спонсирует полезные инициативы, поддерживает талантливых детей и молодежь. Один из самых крупных городских праздников проходит в первое воскресенье сентября на бульваре за Дворцом культуры нефтепереработчиков. Юные жители микрорайона «Молодежный» занимаются в спортивных секциях и творческих объединениях, которые также – под опекой завода. В подобном формате проходит и сотрудничество КТОСа микрорайона «Пролетарский» с местными предприятиями – заводом «Мозырские молочные продукты» и швейной фабрикой «Надэкс». В районной администрации говорят, работу КТОСов видна, и активно поддерживается.

На празднике микрорайонов деятельность активных, инициативных и неравнодушных оценили благодарственными письмами и почетными грамотами. Творческий подарок гостям подарили талантливые ученики 11-й школы. Дети, а их собралось большинство, субботнее мероприятие оценили по достоинству.

Полезные для Мозыря и мозырян инициативы готовы рассмотреть в каждом КТОСе. С идеями можно обратиться в общественную приемную своего микрорайона.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ