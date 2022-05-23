На аукцион выставлено здание старой детской больницы по улице Рыжкова

Здание дореволюционной постройки на улице Рыжкова, 11 реализуется за долги на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Объект, являющийся историко-культурной ценностью, выставлен на аукцион с начальной ценой в 439 тысяч рублей. Трехэтажка из желтого кирпича – одно из самых известных в Мозыре мест. Изначально это был жилой особняк, после здесь открыли уездный госпиталь. Потом была областная больница, затем – детская. В 2004 году здание признали аварийным и законсервировали. Сейчас это классическая «заброшка», которая привлекает внимание подростков, экстремалов и лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Площадь постройки составляет 1599 «квадратов». Назначение объекта — специализированное здание здравоохранения и предоставления социальных услуг. При желании новый собственник сможет изменить его. Аукцион назначен на 7 июня, заявки принимаются до 6 числа.