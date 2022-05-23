В Мозыре обсуждают проект регенерации исторической застройки центра города. Свои идеи и предложения можно озвучить до 8 июня

Как изменится вид центра Мозыря и прилегающих к нему улиц, предстоит решить горожанам. Обсуждение проекта регенерации исторической застройки продлится по 8 июля. Разработчики проекта регенерации представили архитектурно-планировочную концепцию. Ее экспозиция проводится в рабочие дни с 16.00 до 17.30 в отделе архитектуры и строительства Мозырского райисполкома. С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться там же, или на интернет-сайте ведомства. Письменные замечание или предложения можно направлять по 8 июля по адресу пл. Ленина, 16 или на электронный адрес отдела архитектуры и строительства ([email protected]). Затем их рассмотрят на архитектурно-градостроительном Совете Мозырского района. Заказчиком разработки архитектурно-планировочной концепции является Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.