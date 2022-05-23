360 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет будут трудоустроены на период летних каникул. Такая занятость возможна при поддержке управления социальной защиты.

Провести летние каникулы не только с удовольствием, но и с пользой. Такая возможность будет у 360-ти молодых жителей Мозырского района. Ребята в возрасте от 14 до 18 лет смогут трудоустроиться на базе 20 учреждений общего среднего, профессионально-технического и средне-специального образования. 90 подростков первые деньги смогли заработать еще на весенних каникулах: молодежь изготавливала информационные стенды и ремонтировала ученическую мебель. Временная трудовая занятость возможна при поддержке управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Всего за 2022 год в рамках вторичной занятости на Мозырщине планируется трудоустроить 500 учащихся.