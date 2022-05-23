Случайно сбила или специально задавила собаку? Зоозащитники обратились в ГАИ

Виновны в том, что есть. Бездомные четвероногие очень часто становятся жертвами жестокости людей. Таких примеров весьма много. Мозырские волонтеры всячески стараются изменить мировоззрение горожан и защитить беззащитных.

Это видео некоторое время назад появилось в городских пабликах. Автомобиль переезжает стоящую на дороге собаку, после, как ни в чем не бывало, продолжает движение. Спустя пару часов животное в муках скончалось в ветклинике, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Волонтеров особо возмущает тот факт, что собака не резко выбежала на проезжую часть, она просто стояла посреди дороги. Почему водитель элементарно не притормозила, очевидцы говорят, за рулем была женщина, почему даже не вышла из машины, чтобы посмотреть, что с животным.

Сбитое животное на дороге, к сожалению, не редкость. Очень часто кот или собака внезапно выбегают на проезжую часть, водитель не успевает сориентироваться. По словам местных жителей, эта машина уже ранее аналогичным образом переезжала кота.

Даже если собаку сбили из-за невнимательности, то равнодушие водителя – это вершина айсберга. Бездомные четвероногие воспринимаются не как живое существо, а как нечто ненужное. А они виноваты только в том, что они есть. А в том, что они есть, виноват человек.

Одним из самых многострадальных законопроектов – о защите животных, его не могут принять уже 20 лет. Вопросы содержания животных, обращения с ними регулируются сейчас Гражданским кодексом, наконец- то появились поправки в Кодекс об административных правонарушениях и введены формулировки о жестоком обращении с животными, есть закон о ветеринарной деятельности. Подвижки, конечно, есть, но как показывает практика, этого мало. Бездомные четвероногие, да порой и домашние, очень часто становятся жертвами жестокости людей.

Кадры, как была сбита Рыжуля, а также свидетельские показания, номера машины и прочую информацию волонтеры передали в госавтоинспекцию. Через 10 дней будет дан ответ. Вряд ли водитель будет серьезно наказан.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ