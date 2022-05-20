Мозырский Красный Крест презентовал свою организацию и агитировал за вступление мозырян в свои ряды

На площадке возле торгового центра «Глобал Маркет» настоящий праздник. Организатор сего действа – Мозырская организация Красного креста. Певец исполняет зажигательные композиции, его сменяет диджей, а еще много танцев. Веселой активности участников способствует яркое весеннее солнце и обилие мошек. В такой креативной форме Мозырский Красный Крест презентует свою организацию и агитирует за вступление мозырян в ее ряды.

Зоны активности со всеми стратегическими направлениями деятельности Красного Креста в Беларуси. Участники могли посетить мастер-классы по первой помощи, увидеть работу волонтеров отрядов быстрого реагирования на ЧС, угоститься конфетами с пожеланиями. В празднике участвовали волонтеры, так сказать, от мала до велика.

Учащиеся медколледжа, которые уже выбрали для себя самую гуманную профессию, измеряли давление, учили навыкам оказания первой медицинской помощи. В этом учреждении образования уверены, волонтерство – это часть профессии медика.

5 школа славится своей волонтерской деятельностью. Их отряд всегда на передовой добрых дел. Всегда рядом есть тот, кто нуждается в помощи. Благотворительную деятельность аккумулирует Красный Крест. Состоять в этой организации почетно. Одним из самых ярких праздничных моментов стал флешмоб. Под тематическим банером волонтеры выстроились в форме Красного Креста, призывая мозырян присоединиться к их марафону добрых дел.