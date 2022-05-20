За четыре месяца этого года при содействии службы занятости трудоустроены 530 жителей Мозырского района. Свободны больше тысячи вакансий, 60% из которых – по рабочим специальностям. Ситуацию на рынке труда обсудили на 47-й сессии Мозырского районного Совета депутатов 28-го созыва. Второй вопрос на повестке дня – рациональное и эффективное использование земель в районе.