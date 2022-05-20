С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Ситуацию на рынке труда обсудили на 47-й сессии Мозырского районного Совета депутатов 28-го созыва

20 мая 2022, 18:38

За четыре месяца этого года при содействии службы занятости трудоустроены 530 жителей Мозырского района. Свободны больше тысячи вакансий, 60% из которых – по рабочим специальностям. Ситуацию на рынке труда обсудили на 47-й сессии Мозырского районного Совета депутатов 28-го созыва. Второй вопрос на повестке дня – рациональное и эффективное использование земель в районе.

Комментарии запрещены
«
»