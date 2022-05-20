Ушел служить один, а спустя полтора года в Мозырь вернулись уже два «дембеля». История Глеба и Флопа

Мозырянин Глеб Глушак на днях уволился в запас из Гомельской пограничной группы. Родители встречали сразу двух «дембелей» Глеба и его четвероного напарника – бельгийскую овчарку по кличке «Флоп».

Ушел служить один, а спустя полтора года в Мозырь вернулись уже два «дембеля». Причем, четвероногий напарник, бельгийская овчарка «Флоп», имеет армейскую выслугу в два раза больше. Флоп прослужил 3 года, Глеб Глушко– 1,5. Глеб был вторым хозяином Флопа. После призыва в армию парня направили в Гомельскую пограничную группу. Там он решил стать кинологом.

Взаимоотношения Глеба и Флопа поначалу были непростые. Бельгийская овчарка со сложным характером. Своенравный пес признает только того, с кем непосредственно работает. А в целом, может показать зубы. Поначалу занимался поиском наркотиков на пункте пропуска, но из-з того, что не любит многолюдность, был переведен на заставу.

Из-за непростого характера Флопа, бельгийскую овчарку, так сказать, уволили в запас вместе с Глебом. Родители вначале были немного удивлены, но все вместе живут в частном доме, поэтому и армейскому другу сына нашли место, специально построили вольер.

Глеб Глушак всего пару дней как уволился из армии. Молодой человек планирует взять небольшую паузу, отдохнуть, параллельно строить планы. А для Флопа на заслуженном отдыхе уже началась совершенно иная жизнь со всеми собачьими радостями. Но бельгийская овчарка и на пенсии не может оставаться без работы. Пес взял на себя функции охранника подворья любимого хозяина и его родителей. Соседские собаки уже обходят дом стороной.