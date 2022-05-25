К благотворительному марафону «Все краски жизни для тебя» 26 мая присоединятся в Жлобине. Он даст шанс а выздоровление двухлетней мозырянке Елизавете Теребовец

Благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя» продолжает шествие по Гомельской области. 26 мая к сбору на лечение маленькой Лизы Теребовец присоединятся жители Жлобина. Силой добра всех, кто придет на концерт, получится помочь малышке из Мозыря. Ей поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия 2-го типа». В конце апреля марафон проходил в нашем городе. Концертную программу организовали активисты БРСМ при поддержке творческой талантливой молодежи. Тогда удалось собрать больше 9-ти тысяч рублей. В Жлобине проводниками по территории добра также станут волонтеры БРСМ. Они будут сопровождать гостей, объяснят, как можно помочь девочке, вручат буклеты с благотворительными счетами для поддержки. Все желающие смогут помочь малышке, перечислив денежные средства на благотворительные счета ребенка или просто посетив концерт «Все краски жизни для тебя».