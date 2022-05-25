Донор – это почетно. Работники Мозырского НПЗ приехали на станцию переливания крови, чтобы принять участие в акции

Поделиться частичкой себя, в прямом смысле. Работники Мозырского НПЗ всегда на передовой благотворительного движения, поэтому и в этот раз решили поддержать акцию, которая проходит на станции переливания крови.

На Мозырской станции переливания крови всегда рады новым донорам, а к тем, кто это делает на безвозмездной основе – особое отношение. Это наглядное проявление такого понятия как «человеколюбие».

Слово «донор» происходит от латинского слова дарить. Кстати специалисты утверждают, что сдача крови – это не только во благо тех, кто остро нуждается в переливании, но благотворно влияет на организм отдающего кровь. Исследования показывают, что эти люди реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и живут в среднем на 5 лет больше. На Мозырской станции переливания крови призывают всех желающих принять участие в благотворительной акции по безвозмездной сдаче крови, которая традиционно проводится в День донора, 14 июня. Записаться нужно заранее, а всю необходимую информацию можно получить по номеру телефона 24-19-48

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ