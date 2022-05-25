ГАИ проведет массированную отработку автодороги Р131 26 апреля

С 26 по 28 мая Госавтоинспекция будет усиленно следить за ситуацией на автодороге Р131 Калинковичи-Мозырь. При массированной отработке трассы все наряды ГАИ будут выставлены в местах повышенной опасности, там, где высокая вероятность совершения ДТП. Задействуют приборы фото- и видеофиксации. В работе правоохранители будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД. В том числе, использования водителями ближнего света фар или дневных ходовых огней в дневное время суток.