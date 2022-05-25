В Мозырском районе в самом разгаре первый укос трав. Первыми к работам приступили в «Экс-базе «Криничная»

В Мозырском районе в самом разгаре первый укос трав, идет заготовка травяных кормов для крупного рогатого скота. Первыми к работам приступили в экспериментальной базе «Криничная»

Коси коса, пока роса! Сейчас на смену добрым и привычным косам, которые служили наших дедам и прадедам не одно столетие, пришли вот такие машины. Это сенокос экс-базы «Криничная». С немалым объемом ловко управляются всего три агрегата. Белорус и два европейца косят, ворушат, прессуют, тюкуют. Техинтернационал вкупе с трудолюбием и ответственностью криничанцев, должны дать отличный результат. Проверено годами. В прошлом году экс-база «Криничная» провела пять укосов трав.

Бобовую люцерну в хозяйстве считают незаменимой культурой. Неприхотлива, насыщена питательными веществами, особенно белком, дает отличный выход кормоединиц.

Отличный запас кормов – большое молоко – большие результаты, предприятие уже который год в лидерах района, области и даже республики. Руководитель экс-базы «Криничная» Николай Рубаха уверен, и в этом году позиции лидера сдавать не собираются.

Прежде чем начать уборку, тщательно планируют весь ход кормозаготовки: время подвяливания, уборочную логистику, технологию закладки, желаемую скорость продвижения процесса. Только если все этапы уборки и закладки оптимально согласованы друг с другом, удастся произвести качественный корм. Пока влаги в почве достаточно. После скашивания поля подкормят азотом, и второй укос должен вырасти тоже отменный. Главное – правильный уход, именно он позволяет не ждать погоды для роста трав, а получать достаточную массу в оптимальные сроки их созревания. Григорий Переходский за годы работы механизатором изучил все тонкости заготовки кормов. Пресс-обмотчик Григория прямо в поле из травы формирует рулоны и тут же упаковывает в стрейч-пленку. Обмотка – шесть раз во все стороны. Герметичный материал защищает люцерну от влаги и ультрафиолета. В таких условиях микроэлементы и тот же белок сохраняются в корме до двух лет. И даже дождь теперь не так страшен, ведь в стрейч по технологии можно паковать сенаж более высокой влажности. Кстати, за ее уровень отвечает молодой и перспективный агроном Александр Коршачек. В хозяйстве работает с 18 лет. Начинал помощником комбайнера. Служба в армии, учеба в сельзозакадемии, первая должность – бригадир, семь месяцев назад повышение до агронома.

Корма – это питание. А за питанием буренок в хозяйстве следят тщательно. Поголовье КРС – гордость хозяйства. Мало кто знает, что МТК «Белая» – единственная племенная ферма в республике по разведению симменталов. В этих коровниках – мозырские коровы со сплошными западными корнями, немецкими и австрийскими. Стадо симменталов – 720 голов. Кстати, симментальская порода использовалась в нашей стране еще до революции, а затем ей на смену пришла черно-пестрая, которая по продуктивности молока была выше. В советские времена порода почти полностью исчезла. Сохранить симменталов смогли только в экс-базе «Криничная», а с 1992 года здесь началось углубленное разведение породы. Порода крепкая, в еде не прихотливая, местные животноводы их ласково называют «рухмяные». От такой неторопливости и вальяжности – хорошие привесы и надои, не создают проблем с растелом, практически не страдают болезнями копыт. У них уникальное молоко – гипоаллергенное, жирное, сорта «экстра». А самое главное, от них можно получать не только молоко, но и «мраморное» мясо, которое в последнее время пользуется спросом. Ставку делают и на продажу нетелей, покупатели реально становятся в очередь. Кстати, эти две красавицы – в хозяйстве последние дни. Поедут на выставку, в столицу. К фавориткам приезжал из Гомеля мастер по коровьему педикюру, специальный парикмахер. Девчат подстригли, еще раз помоют и с почестями отправят в Минск на «Белагро». За очередными наградами. Животновод Татьяна Ястремская в своих малышках не сомневается и уверяет, нынешнее содержание коров – это как санаторий. Все строго по расписанию. Генетика генетикой, но уход по технологиям – во главе угла.

100% осеменение, отел без потерь, ежедневные привесы, после высокие надои. На Белой разводят симменталов с замкнутым циклом: от рождения телят до получения молока. Вообще, как отметил директор экс-базы Николай Рубаха, в сельском хозяйстве все циклично, это коллективный труд на общий результат. Корма, семена, надои и привесы – крепость экономической цепочки слагается из многих звеньев. По итогам работы в 2021 году экс-база Криничная занесена на областную Доску почета, стала одним из лучших предприятий Гомельщины. Первую ступеньку на пути к успеху-2022 уже заложили – в этом сезоне для обеспечения качественной кормовой базы животноводческой отрасли планируется заготовить 3740 т сена, 10 тыс. т сенажа и 50 тыс. т силоса – больше, чем в прошлом году.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ