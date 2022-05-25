Совершить вечернюю прогулку в Париж предлагает заслуженный любительский коллектив Театра танца «Алексис». Ежегодный отчетный концерт коллектива пройдет 26 мая во Дворце культуры нефтепереработчиков.

Не изменяя традициям! Заслуженный любительский коллектив Беларуси Театр танца «Алексис» приглашает мозырян на ежегодный майский концерт. На сцену Дворца культуры нефтепереработчиков 26 мая выйдут парни и девушки, которые будут говорить со зрителем о любви на языке танца. Вместе с ними каждый сможет совершить вечернюю прогулку…. в Париж!