Более 600 юных талантливых участников объединил I региональный открытый фестиваль детского творчества «Под белыми крыльями». Дарования в возрасте от 5 до 17 лет проявляли себя в хореографии, вокале и чирлидинге. В ритме музыки, танца и детских эмоций работала наша съемочная группа.

«Здравствуй, детский фестиваль!». Этого приветствия Мозырщина ждала несколько лет. И дождалась! Дворец культуры нефтепереработчиков 30 апреля принял I региональный открытый фестиваль детского творчества

Возрождая фестивальные традиции организаторы, конечно, не забыли о важных ценностях и сохранении национальной культуры. Наряду с современной песней и хореографией, по-прежнему, актуальным творческим направлением оказался фольклор. Каждый юный солист и танцор убедительно показал, народные традиции сегодня могут быть яркими, сценически убедительными, если петь и танцевать от души.

Первый фестиваль «Под белыми крыльями» еще раз подтвердил: сила детского творчества границ не имеет. Каждый участник долго готовился, обещал удивлять и покорять. В ритме музыки, танца, детских эмоций и смеха прошел весь фестивальный день. Победителей определяли в трех номинациях – вокально-хоровое пение, спортивный танец и хореография.

То, что показали некоторые юные артисты, имеет все шансы стать профессиональным сценическим искусством завтрашнего дня. Покорить требовательное жюри было непросто. Но те, кому это удалось, не сразу пришли в себя от нахлынувших эмоций. Без дипломов и наград не остался ни один участник события. Со сцены Дворца культуры звучали десятки слов благодарности. За возможность покорять зрителей на фестивальной сцене «Спасибо!» тем, кто поддержал детский форум, и сегодня продолжают говорить конкурсанты и родители, организаторы и члены жюри. Белые крылья мозырского фестиваля согрели теплом творчества, духовности и музыкальности шесть сотен ребят из Мозыря, Калинковичей и Светлогорска. В следующем году проект обещает быть еще масштабнее.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ