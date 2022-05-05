«Модный базар» снова в Мозыре! Приходите за покупками!

Одно из главных торговых событий этого весеннего сезона – «Модный базар» снова в Мозыре. Десятки экспонентов приехали, чтобы предложить свою продукцию. И на этой выставке ассортимент действительно разнообразен. От одежды, обуви, аксессуаров до продуктов питания и мазей. Есть, из чего выбрать и этим самым пополнить свои закрома. И да! Начало мая – самое время приобрести шубу. Качественный мутон, фабричное производство, а весеннее солнце растопило цены. А еще действует самая выгодная рассрочка.

Популярный стенд с целительными товарами. Аюверда, система альтернативной медицины, набирает все большую популярность. Крема, духи, разнообразные БАДЫ, а еще одежда из Индии и Турции. И это не единственные восточные нотки на этой выставке. Специи, халва, чурчхела. Сладости вкуснее всего с чаем –

качественным, натуральным, со всевозможными добавками.

Разнообразный выбор тюлей и других товаров для дома. В Мозырь приехал псковский ремесленник. Привез игрушки, домашнюю утварь из натурального дерева, и ,конечно, бренд РФ – матрешек. Все это – продукция учащихся и учителей Псковского национального художественного лицея.

А самый ароматный и аппетитный стенд находится у входа в шатер. Рыбные изыски на любой вкус и в любом проявлении – замороженные, копченые, слабосоленые, рыбные котлеты и даже ветчина. Рядом консервы, ассортимент весьма широк, более 80 наименований. Большая часть – дальневосточного производства.

Выставка «Модный базар» будет в Мозыре с 5 по 15 мая, время работы с 10 – до 19.00. Место расположения – площадка напротив Дворца культуры нефтепереработчиков. За покупками – сюда!