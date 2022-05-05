В канун 9 мая ветераны Мозырщины принимают гостей. С цветами и подарками приезжают представители районной администрации, депутаты, военнослужащие. Неизменно живых свидетелей войны посещает меценат Воскан Чобонян. Творческий подарок подготовили школьники.

Во дворе дома по улице Ленинской сегодня звучала легендарная «Катюша» в исполнении детского ансамбля. Так, с фронтовых песен, на Мозырщине начались поздравительные мероприятия ко Дню Победы. В каждом дворе и каждой квартире знаменитые мелодии – для одного главного зрителя: ветерана Великой Отечественной войны.

Настоящий солдат Победы Александр Игнатович гостям – и юным, и взрослым, — рад всегда. Тех, кто пришел поздравить его сегодня, встречает в парадном пиджаке. На груди – многочисленные медали и боевые награды. 9 мая Александр Иосифович отпразднует свой 99-й День рождения!

Конверт на «боевые 100 граммов» Воскан Чобонян в праздничные дни вручает каждому ветерану. Для известного мозырского мецената – это личная традиция, которой он следует уже почти четверть века.

Как дорого старого друга Воскана Айказовича встречает и Николай Федорович Абрамов. Цветы и подарки ветерану вручаются от районной и областной администрации. Звучат самые теплые слова поздравления и искренние пожелания.

Цветы и памятные подарки сегодня – почетному нефтепереработчику, ветерану труда Юрию Владимировичу Бабанову. Уроженец Ленинграда, в 41-м ему было всего 4, в осажденном немцами городе семья держалась год. Свою взрослую жизнь Юрий Владимирович связал с Мозырским НПЗ: на заводе прошел путь от механика до главного инженера. Сегодня, в свои почти 85, блокадник Ленинграда, ветеран труда, по-прежнему, сохраняет активную и уверенную жизненную позицию.

Вместе с цветами, подарками и ценными конвертами каждому ветерану в канун 9 мая передадут «треугольничек» от Президента: поздравительное письмо, адресованное лично. Их получат ветераны, труженики тыла, блокадники, узники концлагерей и семьи погибших воинов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ