День пионерской дружбы прошел в Мозыре. На Замковой горе прошла торжественная линейка с участием лучших пионерских дружин района

100-летие пионерского движения в Мозыре отметили ярким массовым праздником. На Замковой горе собрались многочисленные гости, самые главные из которых – вот эти мальчишки и девчонки в пионерских галстуках. Как и век назад, их объединяет девиз «Всегда готов!».

Пионерское движение Мозырского района – это 31 дружина, которая объединяет около 10 тысяч ребят! Ряды самой крупной детской организации постоянно пополняются.

Во время торжественной линейки назвали лучшие пионерские дружины года: победу разделили 9-я и 11-я школа. В последней сегодня учится лучший пионер страны. Восьмиклассница Анастасия Гарбар получила Гран-при республиканского конкурса «Лидер года-2022».

С активной жизненной позицией, готовые всегда прийти на помощь и стоять за правду и справедливость. Такие они, пионеры 21-го века. Для них в этот день – многочисленные награды, памятные дипломы и благодарности. Яркие концертные номера от творческих коллективов города. Аплодисменты. И, конечно, наставления от тех, кому пионерский галстук был повязан еще в Советском Союзе.

На торжественной линейке назвали и имена новоиспеченных пионеров. Тех, кому вместе с ровесниками предстоит сегодня и в будущем соблюдать законы чести, доброты и дружбы.