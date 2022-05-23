С 23 мая по 1 июня проходит профилактическая Декада кибербезопасности «КиберДети». Главная цель – профилактика совершения подростками киберпреступлений.

В 2022 году 7 подростков Гомельской области попали под уголовную ответственность за совершение киберпреступлений. Они расплачивались за покупки чужими банковскими картами, с их помощью приобретали персонажей в онлайн-играх и рассчитывались в онлайн-магазинах. Брали чужой телефон позвонить и за считаные секунды оформляли микроссуды на сумму до 100 рублей, которые переводили себе на банковскую карту или на баланс телефона. Среди инкриминируемых преступлений – так называемый кибербулинг: постоянные оскорбления и травля в Интернете. Специалисты отмечают, главное отличие детской преступности – непонимание серьезности ситуации и желание доказать ровесникам свою значимость. Об этом и не только будут говорить в рамках Декады кибербезопасности «КиберДети». Она проходит в Гомельской области с 23 мая по 1 июня. Среди запланированных мероприятий – выступления сотрудников милиции в учебных заведениях, участие в родительских собраниях. Взрослым и детям еще раз напомнят о киберпреступлениях, и об ответственности за их совершение.